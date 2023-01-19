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В России предложили ввести ответственность за сброс бытовых отходов

08:56, 19.01.2023
В России предложили ввести ответственность за сброс бытовых отходов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает ввести ответственность за засоры в канализации, которые были вызваны сбросом в нее бытовых отходов, сообщает ТАСС.

— Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам — происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам, — сказано в письме.

Отмечается, что среди наиболее частных сбрасываемых в канализацию отходов — предметы личной гигиены, втулки (подлежат переработке вместе с макулатурой), упаковка и пакеты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уточняется, что в СМИ в последний месяц наблюдается рост числа сообщений о засорах в канализации из-за мусора. Так, с в Липецке устранили более 8 тыс. засоров на сетях водоотведения и извлекли из коллекторов и колодцев более 100 тонн мусора, а с одних Люберецких очистных сооружений ежедневно вывозят около 20 тонн прессованных отходов, не предназначенных для утилизации через канализационную систему.

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Маргарита Головатенко
Общество

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