Дональд Трамп принял решение вернуться в Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп собирается вернуться в социальные сети Twitter и Facebook* в связи со своим намерением участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на письмо, в котором представители предвыборного штаба Трампа во вторник официально обратились к материнской компании социальной сети с просьбой разблокировать его аккаунт.

— Мы [представители штаба Трампа] считаем, что запрет на учетную запись президента Трампа в Facebook* резко исказил и затормозил публичный дискурс, — сообщается в письме к компании Meta**.

Отмечается, что компания Трампа не угрожала судебным иском, как предполагали некоторые источники, близкие к бывшему президенту. Вместо этого представители говорили о важности свободы слова и ходатайствовали перед Meta** о «совещании для обсуждения скорейшего восстановления президента Трампа на платформе».

Тем не менее представитель американской компании отказался от комментариев, заявив, что она «объявит о решении в ближайшие недели в соответствии с изложенным нами процессом».

Добавим, что в ноябре 2022 года Дональд Трамп заявлял, что не заинтересован в возвращении в Twitter.

— Я не вижу причин для этого, у них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит, — сказал он.

* признан экстремистской организацией и запрещен в России по решению суда

**организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда



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Илина Хакимова