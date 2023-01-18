В Госдуму внесли проект, повышающий уровень правовой помощи россиянам за рубежом

18 января в Государственную думу внесли законопроект, который расширяет возможности и полномочия дипломатов в оказании правовой помощи россиянам за рубежом. Об этом сообщил глава думского Комитета по безопасности Василий Пискарев.

— Предложенные нами поправки в УПК РФ дают дополнительный инструмент консульским учреждениям РФ, расширяя полномочия дипломатов для выполнения отдельных процессуальных действий в сфере защиты прав наших граждан на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права, — объяснил депутат суть законопроекта.

Пискарев подчеркнул, что сейчас инициатива является актуальной и позволит задействовать все «возможности для оказания правовой помощи гражданам России за рубежом, где сегодня наши соотечественники подвергаются нападкам и преследуются по национальному признаку».

Вчера президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. В список попали: устав Совета Европы, европейские конвенции о пресечении терроризма и о защите прав человека. Всего предлагается денонсировать 21 документ.

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Илина Хакимова