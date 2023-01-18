Правительство России не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем. Предлагаемое законопроектом регулирование в Кабмине посчитали в настоящее время избыточным.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы 8 декабря 2020 года. В пояснительной записке сказано, что законопроект предлагает относить 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом России общего количества таких дней.

В отзыве правительства страны указано, в 2022 году 31 декабря был выходным днем, в 2023 году он также станет выходным.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря, — написано в отзыве Кабмина.

Напомним, в начале этого года в Госдуме предложили сократить новогодние праздники. Депутат от «Единой России» Максим Иванов заявил, что новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня.

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Айрат Назипов