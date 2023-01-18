Президент России: нас водили за нос в ситуации вокруг Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сделала все возможное для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами. Его слова приводит ТАСС.

— Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в декабре Владимир Путин выразил разочарование высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Она заявила, что главная их цель была дать время Украине.

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Айрат Назипов