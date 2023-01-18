В России рассмотрят возможность отсрочки от армии для работников ОПК

Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России могут получить отсрочку от службы в армии по призыву. Об этом сказал президент страны Владимир Путин.

— Что касается призывников, с учетом того, что оборонка сейчас загружена и вы работаете в три смены, а продукция в высшей степени востребована, сейчас мы рассматриваем возможность для отсрочки для тех, кто будет призываться на срочную службу. Думаю, в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен, — сказал глава государства.

Также президент отметил, что во время частичной мобилизации всем работникам ОПК была предоставлена отсрочка.

Напомним, накануне российский лидер заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны набрал за год серьезные обороты и продолжает наращивать мощности.

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Айрат Назипов