В Татарстане в 2022 году сократилось число пожаров и погибших в них

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане произошло 4,9 тыс. пожаров, что на 18% меньше чем в 2021-м (чуть более 6 тыс.). Разница составляет около 1,1 тыс. пожаров, сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Рафис Хабибуллин.



Во всех муниципальных округах и районах республики, за исключением Алексеевского, отмечается положительная тенденция сокращения пожаров. Спасено материальных ценностей на сумму около 2,8 млрд рублей.

На пожарах в республике погибло на 28% меньше человек, чем в 2021 году — число жертв сократилось на 50 человек. При этом в десяти районах республики по этой причине наблюдается рост смертности.

Половина пожаров (2,2 тыс.) произошла на объектах жилого сектора. На них погибли 117 человек, или 93% от их общего количества, в том числе 86 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в 2022 году были установлены более 52 тыс. извещателей в 19 тыс. домовладений. Они спасли жизнь 91 человеку, в том числе 20 детям. Начиная с 2016 года установлено более 379 тысяч извещателей в 132 тысячах домовладений.

По официальным данным, только за первые 6 дней 2023 года в Татарстане произошло 52 пожара. В происшествиях погибли четыре человека. Во время возгораний удалось спасти 14 человек, еще пять пострадали.

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Маргарита Головатенко