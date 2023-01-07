С 1 по 6 января в Татарстане произошло 52 пожара — погибли четыре человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По официальным данным, за первые 6 дней 2023 года в Татарстане произошло 52 пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

В происшествиях погибли четыре человека. При этом во время возгораний удалось спасти 14 человек, еще пять пострадали.

Большинство пожаров произошло в жилых секторах. Выделены главные причины их возникновения:

неосторожное обращение с огнем,



неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов,

нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования,

нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

Неосторожность при курении — основная причина возгораний с гибелью людей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В МЧС предупреждают: не стоит курить внутри дома или квартиры, оставлять детей без присмотра, пользоваться неисправными или самодельными электроприборами и оставлять включенными электробытовые приборы, газовое оборудование, а также топящуюся печь без присмотра.



Напомним, в МЧС России заявили о резком сокращении количества случаев гибели детей из-за пожаров. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС страны Ринат Еникеев подчеркнул, что таких результатов помогают добиваться профилактические меры и действия региональных властей.



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Елизавета Пуншева