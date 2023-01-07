С 1 по 6 января в Татарстане произошло 52 пожара — погибли четыре человека
По официальным данным, за первые 6 дней 2023 года в Татарстане произошло 52 пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
В происшествиях погибли четыре человека. При этом во время возгораний удалось спасти 14 человек, еще пять пострадали.
Большинство пожаров произошло в жилых секторах. Выделены главные причины их возникновения:
- неосторожное обращение с огнем,
- неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов,
- нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования,
- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Неосторожность при курении — основная причина возгораний с гибелью людей.
В МЧС предупреждают: не стоит курить внутри дома или квартиры, оставлять детей без присмотра, пользоваться неисправными или самодельными электроприборами и оставлять включенными электробытовые приборы, газовое оборудование, а также топящуюся печь без присмотра.
Напомним, в МЧС России заявили о резком сокращении количества случаев гибели детей из-за пожаров. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС страны Ринат Еникеев подчеркнул, что таких результатов помогают добиваться профилактические меры и действия региональных властей.
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