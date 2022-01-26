Поликлиники Казани получили 84 автомобиля Lada Largus

Сегодня казанским учреждениям первичного звена здравоохранения передали ключи от 84 автомобилей Lada Largus. В торжественной церемонии вручения принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает его пресс-служба.

Мероприятие состоялось на территории Деревни Универсиады. Минниханов отметил, что в сегодняшних условиях первичное звено получило наибольшую загрузку, поэтому было принято решение о направлении машин для поликлиник Казани.

Также он поблагодарил медиков за их работу и добавил, что укрепление материально-технической базы и поддержка работников здравоохранения и дальше будут приоритетными для властей республики.

В декабре 2021 года 23 медучреждениям Казани также передали 37 автомобилей Lada Largus. Вручил ключи от машин президент РТ Рустам Минниханов. Церемония вручения проходила на площади у здания Госсовета Татарстана.



Дарья Акимова