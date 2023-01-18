Эксперты: средняя стоимость проживания в отелях Татарстана на новогодние праздники выросла на 7%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Средняя стоимость размещения в отелях Татарстана в период новогодних праздников выросла за год на 7%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков российского разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo.

По их данным, больше всего в цене подорожали номера в отелях Ленинградской и Свердловской областей. Стоимость размещения в них выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в лидерах — гостиницы Московской области и Санкт-Петербурга. За год они подорожали на 19%.

Также республика вошла в десятку лучших по бронированию отелей. В период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года на Татарстан пришлось 3% от общего числа бронирований отелей по России. Чаще всего туристы пользовались услугами этого бизнеса в Москве. Там эксперты зафиксировали 25% от общего числа бронирований гостиниц по стране.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане в период новогодних праздников туристический поток составил 160 тысяч человек, что превышает показатель предыдущего года на 13%. В столицу Татарстана в новогодние каникулы прилетели туристические чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга (по четыре рейса).

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Айрат Назипов