В России за неделю заболеваемость гриппом выросла на 53%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Заболеваемость гриппом в России за неделю выросла на 53%, до 893 тыс. случаев. Рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ связан с увеличением обращений за медицинской помощью после новогодних праздников, сообщает Роспотребнадзор.



В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает вирус гриппа — почти 76%. Самым распространенным остается вирус гриппа А (H1N1)2009, также отмечается рост вируса гриппа B.

Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19. Чаще всего они встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом,заявляла заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

За минувшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России увеличился на 40,5% в сравнении с предыдущей неделей и составил 21,4 на 100 тыс. населения. Заболеваемость выросла в 75 субъектах России, а в 16 регионах превышены средние показатели по стране.



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Маргарита Головатенко