Показатель заболеваемости COVID-19 в России за прошедшую неделю увеличился на 40,5%

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За минувшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России увеличился на 40,5% в сравнении с предыдущей неделей и составил 21,4 на 100 тыс. населения, сообщает RT со ссылкой на оперштаб.



— Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,1%, — сказано в сообщении.

Заболеваемость выросла в 75 субъектах России, а в 16 регионах превышены средние показатели по стране.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4 289 человек, госпитализированы 1 640 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 860 902 случая COVID-19.

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Маргарита Головатенко