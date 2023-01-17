Володин предложил сделать обязательным для госслужащих наличие военно-учетной специальности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что наличие военно-учетной специальности — необходимое условие для занятия государственных должностей. Он предложил сделать обязательным условием службу в Вооруженных силах для занятия должности на госслужбе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры.



— Нам надо посмотреть на это и сделать это как можно быстрее, чтобы в будущем все социальные лифты, все кадровые решения принимались с учетом необходимости службы в Вооруженных силах… — цитирует «РИА Новости» его слова.

Володин добавил, что в таком случае будет создана система «кадровых лифтов», при которой «каждый человек, независимо от того, где он работает, может и должен защищать страну».



В 2020 году в российскую Конституцию внесли запрет чиновникам, судьям и депутатам иметь гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране. Однако в следующем году Владимир Путин подписал указ, согласно которому лиц с иностранным гражданством (подданством) допустят на государственную службу, если те не могут прекратить его по не зависящим от них причинам.

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Илина Хакимова