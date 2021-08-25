Лиц с иностранным гражданством допустят на госслужбу в России при невозможности избавиться от него

В России лиц с иностранным гражданством (подданством) допустят на государственную службу, если те не могут прекратить его по не зависящим от них причинам. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

В документе указано, что гражданин России с гражданством (подданством) другого государства в таком случае «может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне». Правило касается и действующих чиновников.

Факт невозможности прекращения гражданства другого государства будет устанавливаться решением главы государства или президентской Комиссией по вопросам гражданства.

Напомним, в Татарстане депутаты представительных органов, руководители исполнительных органов муниципальной власти, а также кандидаты на должность уполномоченного по правам ребенка не должны иметь иностранного гражданства либо вида на жительства. Запрет закрепили поправками в отдельные законодательные акты республики, которые в июле одобрил Госсовет РТ сразу в трех чтениях.



Татьяна Демина