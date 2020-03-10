Досрочные выборы и обнуление президентских сроков: Дума рассматривает поправки к Конституции

Будут ли досрочные выборы в Госдуму

Главной интригой последних недель был вопрос о том, пойдут ли власти на новые выборы в Госдуму. Сегодня эта интрига, по сути, разрешена: единоросс Александр Карелин заявил, что намерен внести поправку о досрочных выборах в Госдуму. На пленарном заседании он сказал: «Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать, дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», — сказал он на пленарном заседании.

С необходимостью новых выборов согласен и Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: чуть ранее он называл даже дату, когда они могли бы пройти, — 20 сентября. Сергей Миронов тоже заявил на пленарном заседании, что его фракция поддержит поправку Карелина с аргументацией, что «пора прекращать монополию «Единой России» во власти».

Обнуление президентского срока

Но, пожалуй, главным сюрпризом сегодняшнего заседания стало выступление Валентины Терешковой. Начала она с одобрения предложенных Карелиным досрочных выборов, а закончила информационной бомбой: попросила коллег по Думе помочь сформулировать законопроект об обнулении президентского срока, поскольку, по ее мнению, личность сильного лидера, а конкретно — Владимира Путина, — гарантия стабильности и устойчивости политической системы в стране.

Она предложила либо снять ограничения президентских сроков, либо прописать в законе, что после вступления в силу обновленной Конституции президентский срок должен обнулиться и начаться снова.

Валентина Владимировна попросила коллег поддержать ее предложение. Ее сопартиец Сергей Неверов, по сообщениям телеграм-каналов, подтвердил, что «Единая Россия» с Терешковой согласна.

391 поправка ко второму чтению

Меняются шесть глав Конституции — с третьей по восьмую. Фундаментальные основы Конституции — первые две главы — остаются неизменными. Поправки, вносимые в Конституцию, потребуют изменить и некоторые другие законы и принять новые законодательные акты.

Ко второму чтению депутаты подали в Комитет по государственному строительству и законодательству 391 поправку, 111 из них рекомендованы к принятию. Завтра на пленарном заседании законопроект будет рассмотрен в третьем чтении, а потом его направят в Совфед.

47 поправок вносятся в третью главу Конституции (она регулирует федеративное устройство), 20 — в четвертую (о полномочиях и обязанностях президента), 32 — в пятую (это глава о Федеральном собрании РФ), по 25 — в шестую (о правительстве) и седьмую (о судебной власти и прокуратуре). В восьмую главу, посвященную регулированию вопросов местного самоуправления, депутаты вносят только 12 поправок.

Сегодня депутаты единогласно приняли часть внесенных поправок в законопроект. В их числе — право бывших президентов быть сенаторами пожизненно, ограничения для высших должностных лиц (например, на счета в иностранных банках), запрет на переговоры по отчуждению территорий России и еще более сотни поправок.

Нашумевшую поправку о том, чтобы в основном законе страны был упомянут Бог, решили вынести на отдельное голосование.



Что было принято в первом чтении

В первом чтении 23 января депутаты уже приняли ряд важных изменений в Конституцию страны.

Закрепление мер социальной поддержки населения: МРОТ не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий и других соцвыплат.

Российское право превыше всего: если решения международных судов или других межгосударственных органов противоречат Конституции РФ, то они не будут исполняться.

Требования к президенту: кандидат в президенты РФ должен постоянно жить в России не менее 25 лет, ему нельзя иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Госсовет: по новому проекту Конституции, Госсовет РФ формирует президент. Этот орган нужен, чтобы обеспечивать согласованное взаимодействие органов государственной власти и определять основные направления внутренней и внешней политики.

Конституционный суд будет проверять законы на предмет конституционности перед подписанием. На проверку законы сможет направлять президент, и если КС выносит отрицательный вердикт — закон возвращается в Госдуму на доработку.

Чиновники, депутаты и судьи должны соответствовать повышенным требованиям (им тоже теперь запрещено будет быть гражданами иного государства или иметь вид на жительство в другой стране).

Роли Госдумы и Совфеда усиливаются. По новому проекту, именно Госдума будет утверждать кандидатуру председателя правительства, предложенную президентом, и кандидатуры остальных министров, кроме силовиков — ими будет ведать президент. Но президент будет консультироваться с Совфедом в плане назначения министров силового блока. А еще Совфед сможет прекращать полномочия судей (по представлению президента).

Справедливороссы поддержат законопроект, несмотря на отклоненные поправки

«Единая Россия» намерена единогласно поддержать законопроект, «Справедливая Россия» тоже соглашается с ним (несмотря на то, что из 41 поправки, поданной фракцией ко второму чтению, рекомендованы к принятию только 14). За проголосует и ЛДПР. А вот в КПРФ заявили, что от голосования фракция воздержится, потому что принципиальные для нее поправки не рекомендованы к внесению.

Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», на заседании Госдумы посетовал перед коллегами, что рекомендованы к отклонению принципиально важные поправки, внесенные его фракцией. Например, партия настаивает на том, чтобы вернуть и закрепить в Конституции прежние сроки выхода на пенсию (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). «Люди не простили нам этой реформы и не простят никогда», — эмоционально заявил с трибуны Миронов.

Также фракция предлагала конституционно обязать Центробанк следить за курсом рубля и контролировать его. Еще из отклоненного — закрепить в Конституции обязательность расходов на образование и здравоохранение — не менее 7% от бюджета страны. И еще в партии считали, что зарплата госслужащих не должна быть выше средней зарплаты по стране — коллеги по Госдуме не согласились и с этим.



Людмила Губаева