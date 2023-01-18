Челнинская сеть салонов «Оптика регион» защитит товарный знак в Роспатенте

Набережночелнинская сеть салонов «Оптика регион» подала в Роспатент заявку на регистрацию одноименного фирменного товарного знака. Ее в реестре ведомства обнаружило «Реальное время».

Компания работает более 22 лет. Она объединяет 8 салонов в Набережных Челнах, три в Казани, по одному — в Елабуге и Заинске.

По данным открытых источников, выручка подконтрольного Александру Иве ООО «Оптический регион» за 2021 год составила 198 млн рублей, прибыль — 30,7 млн рублей.

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Сергей Кощеев