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Челнинская сеть салонов «Оптика регион» защитит товарный знак в Роспатенте

23:45, 18.01.2023
Челнинская сеть салонов «Оптика регион» защитит товарный знак в Роспатенте
Фото: rospatent.gov.ru

Набережночелнинская сеть салонов «Оптика регион» подала в Роспатент заявку на регистрацию одноименного фирменного товарного знака. Ее в реестре ведомства обнаружило «Реальное время».

Компания работает более 22 лет. Она объединяет 8 салонов в Набережных Челнах, три в Казани, по одному — в Елабуге и Заинске.

По данным открытых источников, выручка подконтрольного Александру Иве ООО «Оптический регион» за 2021 год составила 198 млн рублей, прибыль — 30,7 млн рублей.

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Сергей Кощеев
БизнесРозничная торговля Татарстан

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