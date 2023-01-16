В Казани изменится схема проезда на перекрестке улиц Кремлевской и Лобачевского

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

С 17 января в центре Казани изменится схема проезда на перекрестке улиц Кремлевской и Лобачевского. Об этом предупредили в городском комитете по транспорту.

С завтрашнего дня начнет действовать запрет на левый поворот по ул. Лобачевского при движении от ул. Дзержинского в сторону ул. Профсоюзной. Он вводится для увеличения пропускной способности перекрестка.



Схема Комитета по транспорту Казани

Напомним, в Казани продлили ограничение движения по улице Васильченко до 20 февраля. Речь идет о проезжей части около дома №1 — там продолжаются работы на сетях газопровода.

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Татьяна Демина