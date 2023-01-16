Новости авто

10:58 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани изменится схема проезда на перекрестке улиц Кремлевской и Лобачевского

09:58, 16.01.2023 1
В Казани изменится схема проезда на перекрестке улиц Кремлевской и Лобачевского
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

С 17 января в центре Казани изменится схема проезда на перекрестке улиц Кремлевской и Лобачевского. Об этом предупредили в городском комитете по транспорту.

С завтрашнего дня начнет действовать запрет на левый поворот по ул. Лобачевского при движении от ул. Дзержинского в сторону ул. Профсоюзной. Он вводится для увеличения пропускной способности перекрестка.

Схема Комитета по транспорту Казани

Напомним, в Казани продлили ограничение движения по улице Васильченко до 20 февраля. Речь идет о проезжей части около дома №1 — там продолжаются работы на сетях газопровода.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
АвтоОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:28
    При подъёме от Дзержинского к Кремлёвской мы видим разметку в две полосы, обе позволяют двигаться прямо, но обе вливаются в одну полосу. Появляется конфликт т.к по ПДД имеет преимущество водитель движущийся по правой полосе. Не все водители это знают, и ездят больше по понятиям. Так не проще ли правую разметить как "только направо"?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также