В Татарстане за сутки выявили 67 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 67 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 24 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 17 января в Татарстане зарегистрировано 194 284 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 191 709 человек, в том числе 68 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 009 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко