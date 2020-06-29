Эксперты составили топ-5 вакансий в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сервис Superjob отобрал топ-вакансии на рынке труда в Казани. Первое место в топ-5 отдано сети Rendez-Vous, ищущей в столице РТ директора обувного магазина.

Предполагается, что платить ему компания будет от 120 тысяч рублей в месяц, следует из материалов сервиса.

На втором месте вакансия врача анестезиолога-реаниматолога, которому обещают зарплату в пределах 70—87 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров место программиста-разработчика для HCL (IBM) Notes. Такому специалисту готовы начислять от 70 тысяч.

Также в пятерку вошли должности старшего менеджера по операционному планированию и программиста в «1С». Соискателей хотят привлечь зарплатами в 70 и 60 тысяч рублей соответственно.