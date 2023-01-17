Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне СВО

Фото: кадр видео/Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне спецоперации, об этом сообщает Минобороны России.



Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и командующих объединениями и соединениями по основным направлениям. Министр обороны поблагодарил военнослужащих за самоотверженность и героизм.

— Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы, — приводит RT слова Шойгу.

15 января вооруженные силы России нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты были уничтожены.

На прошлой неделе в Минобороны России заявили о завершении освобождения Соледара. По сведениям министерства, это произошло еще вечером 12 января.

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Маргарита Головатенко