В России призвали сократить максимальный испытательный срок для ряда сотрудников

В России предложили сократить максимальный испытательный срок при приеме на работу до одного месяца, исключая руководящие должности и ряд профессий. С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, сообщает RT.



Депутат отметил — к нему обращаются граждане, отмечающие несовершенство отдельных положений трудового законодательства. Согласно ст. 70 Трудового кодекса, испытательный срок при трудоустройстве иметь продолжительность до трех месяцев. Однако многие работодатели «злоупотребляют данным правом»:

— Даже при найме на рядовые трудовые позиции устанавливают максимальные сроки испытания. Более того, на фоне испытательного срока часто ущемляют новичков в размере денежного вознаграждения и/или соблюдения режима труда, — рассказал Крупник.

Он отметил, что на рядовых позициях оценить профессиональные качества соискателя в большинстве случаев можно в процессе собеседования перед приемом на работу и выполнением тестового задания. Испытательный срок на рядовых позициях выглядит чрезмерной мерой и «создает ненужный нервоз» у новых сотрудников, заявил он.

В России 36% компаний повысили зарплаты своим сотрудникам в течение последних шести месяцев. Треть компаний (33%) повысили жалование своих сотрудников за последние полгода-год. Также исследование показало, что у каждого второго респондента, которому повысили зарплату, фиксировалось увеличение дохода на 5—10%.



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Маргарита Головатенко