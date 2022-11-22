Правительство утвердило правила маркировки текстов и аудиоматериалов иноагентов

Правительство России утвердило правила маркировки текстовых и аудиоматериалов, создаваемых и распространяемых иноагентами. Они дополнят вступающий в силу с 1 декабря 2022 года закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», сообщает ТАСС.



Данные материалы, производимые иногагентами, распространяемые в том числе и через СМИ или интернет, а также направляемые в органы власти, образовательные организации и т. п., должны перед началом текста или аудиоматериала содержать пометку о том, что они произведены или распространяются иностранным агентом.

Постановление правительства устанавливает, что шрифт текстового указания должен вдвое превышать шрифт текстового материала и быть контрастен фону. Не допускается наложение текста указания на текст материала, изображение или их фрагменты, а звукового указания — на звуковые фрагменты ауидиоматериала.

Фото: ru.wikipedia.org

Такое же требование относится и к материалам, произведенным или распространяемым учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, действующего без образования юридического лица, руководителем юридического лица, включенного в реестр иноагентов.

Перед началом трансляции аудиоматериала должны быть указания в текстовой и звуковой форме перед началом трансляции и перед каждым возобновлением трансляции в случае остановок. При этом указание в звуковой форме должно быть продолжительностью не менее 15 секунд, не допускается применение технологий увеличения скорости воспроизведения звука, а уровень громкости указания не должен быть ниже громкости самого аудиоматериала.



На прошлой неделе правительство России утвердило правила взаимодействия Роскомнадзора с иностранными агентами. Также были утверждены ограничения и возобновления доступа к их информационным ресурсам.

Согласно новым правилам, Роскомнадзор теперь будет уведомлять иноагентов об ограничении доступа к их ресурсам. РКН в свою очередь должен оповещать об этом не позднее трех рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

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Илина Хакимова