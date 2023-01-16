В Босфоре очередь из судов растянулась на километры — стоят более 75 кораблей

В Босфоре очередь из судов, которые ожидают разрешение на проход через пролив с юга на север, растянулась на километры. Движение было закрыто из-за аварийной ситуации.

Утром судно МКК-1, следовавшее с Украины, село на мель в Босфорском проливе. Операция по снятия корабля длилась более 4-ех часов, и только тогда сухогруз удалось отбуксировать к причалу.

Движение судов частично было возобновлено с 17.40 сегодняшнего дня. Судоходство было приостановлено на более чем десять часов, однако движение судов с юга на север пока под запретом.



Корабли, ожидающие разрешения на проход через пролив, встали на якорь вереницей протяженностью не менее 45 километров, в очереди более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в ноябре сообщалось, что число проверяющих суда по зерновой сделке инспекторов планируют увеличить. Такая мера рассчитана на то, чтобы на входе в Босфорский пролив не было очередей. Это позволит увеличить время, необходимое для тщательного досмотра каждого судна.

Представители России, Турции, Украины и ООН заключили зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

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Илина Хакимова