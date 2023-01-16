Из 5,6 млрд евро российских вкладов на Кипре арестовали 105 млн евро

Министр финансов Кипра Константинос Петридис рассказал, что страна арестовала российские вклады на 105 миллионов евро из-за санкций ЕС, передает «РИА Новости».



— Петридис сообщил нам, что паспорта олигархов, находящихся под санкциями, находятся в процессе изъятия, и сказал, что Кипр конфисковал российские вклады, — цитирует агентство местный новостной телеканал.

Подчеркивается, что изъятая сумма — всего лишь малая часть от общей стоимости вкладов. Предполагаемая же сумма должна составить около 5,6 млрд евро российских вкладов.



Министр сделал акцент на том, что местные компании, владельцами которых являются российские бизнесмены под санкциями Евросоюза, находятся под «повышенным вниманием». Напомним, что еще в апреле на Кипре начался процесс аннулирования кипрских паспортов россиян, попавших в санкционные списки ЕС, который вместе с США неоднократно критиковал Кипр за «продажу» паспортов.



Визовый сбор для россиян на Кипре с 1 декабря 2022 года составил 80 евро после приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме Евросоюза с Россией. Стоимость увеличилась на 45 евро, для детей — с 35 до 40 евро.

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Илина Хакимова