Стоимость визы на Кипр составит €80 с 1 декабря
Визовый сбор для россиян на Кипре с 1 декабря составит €80, сообщает RT со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
После приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме Евросоюза с Россией стоимость визы повысилась с €35 до €80, для детей 6—12 лет — с €35 до €40, напомнили в ассоциации.
— С 1 декабря в РФ вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы, — указали там.
В октябре министр общественных работ и транспорта самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), лидер турко-кипрской Партии возрождения Эрхан Арыклы анонсировал непрямые полеты из Москвы на турецкий север Кипра — их запустят с марта будущего года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым