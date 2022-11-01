Стоимость визы на Кипр составит €80 с 1 декабря

Визовый сбор для россиян на Кипре с 1 декабря составит €80, сообщает RT со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).



После приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме Евросоюза с Россией стоимость визы повысилась с €35 до €80, для детей 6—12 лет — с €35 до €40, напомнили в ассоциации.

— С 1 декабря в РФ вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы, — указали там.

В октябре министр общественных работ и транспорта самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), лидер турко-кипрской Партии возрождения Эрхан Арыклы анонсировал непрямые полеты из Москвы на турецкий север Кипра — их запустят с марта будущего года.

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Маргарита Головатенко