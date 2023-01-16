КС России рассказал, когда найденная вещь становится краденой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Конституционный суд (КС) России разъяснил, что вещь становится краденой, если лицо нашедшее ее пыталось избавиться от информации, которая позволила бы установить истинного ее владельца. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поводом для проверки положений гражданского и уголовного судов России стала жалоба двух граждан. Каждый из них в разное время и в разных местах нашел на улице чужие мобильники.

Оба гражданина решили оставить находку у себя и не предприняли каких-либо действий для поиска владельцев, чтобы передать им их вещь. В результате каждого из них суд признал виновными в краже.

Граждане не согласные с решением суда обратились с жалобами в КС России.

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Антон Гаврилов