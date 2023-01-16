В Госдуме предложили освободить от мобилизации учредителей и директоров компаний

Единственным учредителям и руководителям предприятий могут предоставить отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков.

— Думаю, более правильным было бы дать отсрочку предпринимателям, которые являются единственными учредителями и руководителями предприятия. При условии, что до мобилизации они уплачивали налоги и на предприятии есть наемные работники, — цитируют Казанкова «Ведомости».

Он пояснил, что эта категория граждан составляет «незначительную часть» от общего числа мобилизованных, но при этом «пользу экономике они приносили огромную».

Казанков предложил демобилизовать их в таком же порядке, как и отцов троих или более детей.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее подпадают 300 тысяч резервистов. В конце октября было объявлено о завершении частичной мобилизации.



Айрат Назипов