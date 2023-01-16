СИБУР поддержал нижнекамское школьное лесничество — подарил новое оборудование, инструменты и материалы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нельзя изучать природу, сидя в кабинете»



Экшен камера, ноутбук, микроскоп, электронные весы, навигатор, жидкостной компас, высотометр, геодезическая рулетка, а еще дождевики, перчатки, термос, грабли, лопаты, садовые инструменты. Это и многое другое получили победители проекта направленного на поддержку школьных лесничеств в регионах реализации лесоклиматической программы СИБУРа «Зеленая формула». Среди счастливчиков — нижнекамский Детский эколого-биологический центр.



— Наше школьное лесничество «Друзья природы» работает в центре пятый год. Ребята принимают активное участие в посадках деревьев, уборке лесных массивов, ведут проектную и исследовательскую деятельность. Большую помощь в достижении поставленных целей нам оказывают специалисты нижнекамского лесничества, — отмечает директор ДЭБЦ Гузель Хуснуллина.



По ее словам, прошедший год для школьного лесничества стал знаковым. Благодаря победе в «Зеленой формуле» СИБУРа центр получил десятки технических средств и материалов. Изучать окружающую среду детям станет намного интереснее.



— Нельзя изучать природу, сидя в кабинете. Школьное лесничество позволяет ребятам познавать все секреты леса. Большая часть наших занятий проходит в лесу на Красном Ключе. Даже если эти ребята не станут лесниками, не свяжут свою жизнь с лесом, они будут его любить. На уроках много внимания мы уделяем природоохранной деятельности, — говорит руководитель школьного лесничества «Друзья природы» Римма Луцкова.



За пять лет «Друзья природы» внесли весомый вклад с сохранение флоры и фауны. Ребята собирали желуди и отправляли их в питомник для дальнейшего проращивания. Через несколько лет молодые дубки высадят в лесах Татарстана. А еще юные экологи высаживали ландыши и возвращали в естественную среду обитания белок.



— Последние два года дети устанавливают в лесу кормушки не для птиц, а для белок. На Красном Ключе сегодня можно увидеть огромное количество зверьков. Они бегают около школы, памятника, жилых домов. Это не может не радовать. Новое оборудование позволит нам сделать рывок в дальнейшей работе, — добавляет Римма Луцкова.



«Необходимо смолоду прививать любовь к природе»



Особую благодарность СИБУРу и преподавателям ДЭБЦ выразили нижнекамские лесники. Теперь в экологическом центре есть отдельный класс с методическими материалами, рекомендациями и памятками. А новое оборудование и инвентарь превратят обыденные занятия на природе в настоящее научное исследование.



— Здесь есть все, чтобы ребята могли учиться бережному отношению к природе и постигать азы лесного хозяйства. Мы, лесники, в этом поможем. Все знают, что лес — это легкие Земли. Необходимо смолоду прививать любовь к природе. Это основная задача человечества, — уверен Алексей Кузьмин, сотрудник нижнекамского лесничества.



Подарки от СИБУРа оценили и юные натуралисты. Ребята с интересом рассматривали компас, гербарные папки, рюкзаки, бейсболки, сумки, дождевики, микроскоп, навигатор, ну и, конечно же, экшен камеру.



— Нам все очень нравится. Теперь можно будет запечатлеть все исследования на видеокамеру, сохранить их на долгую память. Термос, дождевики и теплый плед не дадут замерзнут в прохладную или дождливую погоду, — поделилась впечатлениями Сафина Нуруллина.

— Жду не дождусь, когда наступит весна, чтобы снова выехать в лес. Мы с ребятами участвовали в акции по сбору желудей, уборке территорий от мусора. На занятиях мы также изучаем виды деревьев, животных, птиц. Узнаем, с какими трудностями сталкиваются обитатели леса, — добавляет Вика Тимофеева.



На этом сюрпризы не закончились. Отряд «Друзья природы» также стал обладателем гранта конкурса для школ и школьных лесничеств в рамках проекта «Формула леса» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».



Весной в лесопарковой зоне поселка Красный Ключ на морозобойные трещины деревьев будут нанесены рисунки из акрила. К акции «Сказки леса — дендрограффити на защите леса» присоединятся 25 авторов эскизов.



— Рисунки придадут эстетический вид морозобойным трещинам, а также защитят деревья от дальнейшего разрушения. В муниципальном этапе конкурса эскизов принимали участие жители Нижнекамска — художники, школьники, преподаватели и наши воспитанники. Лучшие работы появятся на деревьях вдоль пешеходных дорожек. Подобный проект реализован в городских парках Москвы и Санкт-Петербурга, — подчеркивает директор ДЭБЦ Гузель Хуснуллина.



Из пластиковой крышки — в брендированный брелок



СИБУР не впервые оказывает поддержку ДЭБЦ Нижнекамска. Так, осенью прошлого года здесь открылась первая в республике мастерская ресайклинга. Реализовать проект удалось благодаря грантовым средствам программы СИБУРа «Формула хороших дел». В ДЭБЦ уже переработали более тысячи крышек.



На 20 юбилейном мастер-классе побывали юные натуралисты из школьного лесничества. Ребята рассуждали о том, что такое мусор и что можно сделать из переработанного пластика. Затем дети сыграли в интерактивную игру, где необходимо было рассортировать отходы на бумагу, металл, стекло и пластик.

В завершении школьники познакомились с работой дробилки и термопластавтомата. Каждый из ребят получил новое изделие из старой крышечки — брелок с хештегом СИБУР.



— Размельчить и переплавить можно только чистые крышки, без наклеек, а тип пластика должен быть PEHD — это полиэтилен низкого давления, — заметила педагог-организатор ДЭБЦ Ольга Кочурова.



Участники мастер-класса с интересом наблюдали за тем, как из маленькой пластмассовой крышки получается новый предмет. Изготовление брелока из вторичного сырья заняло всего несколько минут.



— Впервые вижу такое необычное оборудование. Не знал, что у нас в городе можно переработать пластик. Мастер-класс был интересным. Сегодня я узнал для себя много нового, спасибо за информацию, — сказал ученик 21-й школы Вадим Трошенко.



— Брелок получился необычный. Буду его хранить. Оказывается, что из вторичного пластика можно сделать самые разнообразные вещи, в том числе одежду. У меня дома много пластмассовых крышек, обязательно принесу их в мастерскую, — добавил его одноклассник Динар Сулейманов.

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О том, как правильно сортировать отходы, сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа также рассказывают детям во время экологических уроков. Более того, ученики восьми школ города за отправленный на переработку пластик могут получать баллы и обменивать их на подарки. Для этого достаточно сдать пластиковые бутылки в фандоматы, уставленные в школах при поддержке «Нижнекамскнефтехима».



Лилия Егорова, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»