Доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли почти на 30%
Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28%, или на 2,5 трлн рублей, сообщил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, добыча нефти в стране по итогам минувшего года выросла на 2% — до 535 млн тонн, а экспорт нефти увеличился на 7%.
— Что касается нефтяной отрасли, здесь также мы отмечаем позитивный результат по прошлому году, несмотря на действия недружественных стран и санкционные ограничения, — сказал Новак.
В конце декабря вице-премьер заявлял, что Россия сможет добыть в 2023 году не менее 490—500 млн тонн нефти. По его словам, это получится сделать даже в условиях введенного 5 декабря эмбарго на поставку нефти в ЕС и аналогичной меры по нефтепродуктам, которая начнет действовать с 5 февраля.
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