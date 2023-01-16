В ряде домов Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду

В нескольких домах Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду. Водоснабжение отключат в связи с работами по переврезке участка у моста через Монастырскую протоку, сообщает МУП «Водоканал».



Воду отключат с 09.00 17 января до 05.00 18 января по адресам:

Набережная, 1а, 1а/1, 2б, 2б/1, 2в;

Дорожная, 1, 1 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 26;

Южно-промышленная, д. 9, 9/1;

Садовая, д. 72, 72а, 72а/1, 74/1, 77а, 80а, 81, 81 корп.1;

Поперечно-Отарская, д.100, корп.2; грузовой двор;

в поселках: Отары и Старое Победилово;

в поселке Борисково: Пожарная, дома от №50 по 72.

Автоцистерны с водой будут размещаться по поступающим заявкам по телефону: +7(843)231-62-60.

Ранее «Водоканал» сообщал об отключении водоснабжения в домах Кировского и Московского районов Казани. Отключение планировалось с 23.30 15 января до 11.00 17 января.

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Маргарита Головатенко