В домах Кировского и Московского районов Казани отключат водоснабжение более чем на сутки
В ряде домов Кировского и Московского районов Казани более чем на сутки ожидается отключение водоснабжения, сообщает МУП «Водоканал».
В связи с переврезкой водопровода воду отключат с 23.30 15 января до 11.00 17 января по адресам:
- Кировский район: Болотникова, — 7, 7а (д/с №288), 9, 11/1, 13а, 17 (д/с №334), 17а, 29а, 33а, 35а (ЗАГС Кировского района).
Также в двух районах Казани возможны перебои с водоснабжением:
В Московском районе по улицам:
- Восстания, ж/д — 42/187, 46, 47/185, 49, 51, 52, 53, 56/18, 56а, 57, 58/19, 59, 60—62, 65, 67, 67а, 69, 71—79, 80а, 81, 82Б, 83, 84, 86а, 87, 89, 90, 90а, 91, 93, 93а, 101, 105—111, 115, 119а, 121, 127, 129, д. 42а, 44а (д/с №126); 46а, 48 (шк №17); 48а, 55, 59а, 61а, 61а к.1, 62а (д/с №231), 64 (д/с №174); 66, 69а, 80 (шк. №122); 80б, 81а, 81а/1, 82, 82а, 83а, 84а (гостиница); 86, 86/1, 87,а, 88, 88 к.1, 88 к.2, 90Б, 92, 92а, б; 98, 99а (детский дом); 100, 100 к.99, 100 к.231, 100 к.9230, 100 к.9190, 102, 102 к.1; 102а, 102а к.1, 104, 106/1, 108а,Б; 111 к.1, 115а, 115а/1, 115а/2, 112, 112Б,в; 117, 119 (гостиница); 119а, б, 131;
- Декабристов, ж/д — 179/2, 181, 181а, 183, 185а, 185/47,187/42, 203, 205, д.158/3, 158/4, 181Б, 181Б/1, 185, 185б,в, 189/1, 195/26б, 197, 197а, 199, 201/21, 203а;
- Гагарина, ж/д — 48, 109, 111, 111а, 113, 115, дома от №26б по №42а; 46, 52 (Республиканский центр реабилитации МЧС); 54 (роддом №16); 54 к.1, 54 к.2, 56 (спортшкола Олимпийского резерва); 56 к.1; 115а, 119 (профилакторий «Казаньоргсинтез»); 121 (больница №16); 121к.1, к.2, к.3 (больница №16),Воровского, ж/д — 21, 23, 25;
- Пр. Мухамедьярова, ж/д — 29/8, 34, д. — 23, 23а, 25, 25а, 36, 38, 38а, 42, 42а, 30 к.1, 31, 31 к.1, 31а, б, в, г, д, е, ж, и, 31б к.1, 31д/1, 32, 32 к.1;
Ак. Королева, ж/д — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 41, 43, 45 , д. — 10а, 20а (д/с №200), 20б (д/с №58), от №21 по №39;
- Каримова, Городской, 10-й Союзной, Исаева, Восход, ж/д — 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 11, 13, 15-16, 19/58, 18/56, 21—23, 25, д.- 4, 4/1, 5б (д/с № 311), 13а (д/с № 294), 16а, 23а,Б,в, 25а, 29 (шк. №99) 29 к.1, 30, 32, 32а,Б, 34/39, 36, 38, 39, 43, 43/3, 43/4, 43/5;
- Васильченко, д. 1. 1а,в, 1 к.153, 1 к.,153б,в, 1 к.169;
- Усманова, ж/д — четные номера домов от № 2/179 по № 32, нечетные номера домов от № 3/2 по № 37а;
- Энергетиков, ж/д — 2/3, 4, 6, 8, 12, д. 10 (техникум), 10/1, 10/2, 10а;
- Соловецких Юнг, д. 10, 21 (д/с №282), 29 (д/с №107);
- Блюхера, ж/д — 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85, д. 9а (д/с №107), 81а;
- Серова, ж/д — 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37, д. 2в, 3/1, 3/2, 4а (мечеть), 4а к.1, 4а к.2, 4а к.3, 4а/1, 6б к.1, 7, 9, 9а, 11а, 11/1, 19а, 19а к.1, 35/1;
- Бакалейная, ж/д — 44, 44а, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52а, д. 10 (д/с №105), 41 (школа-интернат);
- Окольная, ж/д — 11, 17 а, б, в; 94 корп.1, 2; 94а корп. 1, 2, д. 17в к.2 (д/с №279), 94, 94а, 96;
- Сабан, ж/д- 1а, 3, 5, 5б, в, 7, 7а;
- Кулахметова, ж/д — 18, 20, 22, д. 18а, 20а (д/с №97), 20/1, 22а, 28, 30, 31, 33;
- Батыршина, ж/д 19;
- Х.Туфана, ж/д — 19, 20/10, 21, 22, 26а, 28а, д. 25.
В Кировском районе по улицам:
- Музыкальная, д.13 (Клиническая больница №2), 10 (котельная);
- Лазарева ж/д. — 1/11, 2, 3, 5, 5а, 7, д. 9, 10, 11, 14а, 14а корп.1;
- Кулахметова, ж/д — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, д. 4/1, 5а, 5/2, 7/1;
- Батыршина — четные номера ж/д от №16 по №40 к.2, д.18/20, 20а, б, 20б/1, 24(д/с №350), 28а,в, 28/1, 28а/1, 38а, 55, 55а, 59, 61;
- Серова, ж/д 22/24;
- Петрова, д. 22;
- Баруди, ж/д — 1/12, 3, 4, 4/2, 5, 7, 9, 16, 16 к.3, 18, 18а, 20, 20а, 24/22, д. 3а (гимн. №4), 8, 8 к.1, к.2, к.3; 9/1, 16/1, 16 к.2;
- Краснококшайская, ж/д — 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, д.- 150а, 150/1, 150/2,150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 156, 160/1, 162, 164/1, 164а, б, 178 (шк. №70), от №187 по №195, от №254 по №272а;
- Фрунзе, ж/д- 1, 1Б, 3, 7, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, д. 1а,в, 1/1, 3а, 5, 9/1, 9/2, 9/3, 9а к.1, 11, 15/1, 19/1, 19/2, 67а, в, г, 67г/1;
- Сабан, ж/д — 2, 2а, 4, д. 4а, 15, 19, 29;
- Полевая, ж/д — 24, 26, 28, 30, 36, д. 70, 72, 74, 76;
- Повстанческая, ж/д — 1а, 2/4, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12/1, д. 10а;
- Фабричная, ж/д 4;
- Низовая, ж/д — 3а, 3/76, 5;
- Окольная, ж/д — 18, 20, 28, 30, д.- 23, 25 (школа-интернат №7), 25б, 25б/1, 25б/2, 25б/4, 28 к.1, 62/16, 66/44, 68, 68б, 72, 74;
- Лебяжья, д. 52;
- Восстания, д.133;
- Чкалова, Луговой, Малой Мухаметшина, Большой Мухаметшина, Солнечной, Солнечном пер., Репина, Токарная, Лебяжьей, Серпуховской, Светлой, Ново-Светлой.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам по телефону +7(843)231-62-60.
В декабре воду отключали в нескольких десятках домов Авиастроительного района Казани.
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