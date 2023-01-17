Исследование: 85% казанцев поддерживают наложение штрафа за выброс мусора в неположенном месте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

8 из 10 казанцев выступают за использование камер видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора. 85% поддерживают, чтобы физические и юридические лица платили штраф суммой от 3 до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исследование также показало, что 6% выступают против подобных мер. Аналитики выяснили, что данную инициативу больше поддерживают женщины, чем мужчины. С позитивом относится к таким мерам и молодежь возрастом до 24 лет — среди них приверженцев подобной меры больше, чем среди лиц более почтенного возраста.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Помимо этого, опрос показал, что подобные меры больше поддерживают автомобилисты. Напротив, среди тех граждан, которые не водят машину, меньше положительных настроений в отношении таких правил.

Больше всего эту инициативу поддерживают жители Центрального, Северо-Западного и Сибирского ФО.

С 11 января в России начал действовать закон, предусматривающий наложение штрафов на граждан, которые из окон своего автомобиля выбрасывают мусор на обочину дорог. Размер денежного взыскания за подобное правонарушение может составлять от 5 до 200 тысяч рублей.

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Антон Гаврилов