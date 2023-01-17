Исследование: 85% казанцев поддерживают наложение штрафа за выброс мусора в неположенном месте
8 из 10 казанцев выступают за использование камер видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора. 85% поддерживают, чтобы физические и юридические лица платили штраф суммой от 3 до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Исследование также показало, что 6% выступают против подобных мер. Аналитики выяснили, что данную инициативу больше поддерживают женщины, чем мужчины. С позитивом относится к таким мерам и молодежь возрастом до 24 лет — среди них приверженцев подобной меры больше, чем среди лиц более почтенного возраста.
Помимо этого, опрос показал, что подобные меры больше поддерживают автомобилисты. Напротив, среди тех граждан, которые не водят машину, меньше положительных настроений в отношении таких правил.
Больше всего эту инициативу поддерживают жители Центрального, Северо-Западного и Сибирского ФО.
С 11 января в России начал действовать закон, предусматривающий наложение штрафов на граждан, которые из окон своего автомобиля выбрасывают мусор на обочину дорог. Размер денежного взыскания за подобное правонарушение может составлять от 5 до 200 тысяч рублей.
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