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Полина Кудерметова проиграла матч и вылетела из турнира Australian Open

09:18, 16.01.2023
Полина Кудерметова проиграла матч и вылетела из турнира Australian Open
Фото: wikipedia.org

Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла на старте турнира Australian Open. В матче первого круга спортсменка уступила сопернице из Австралии Оливии Гадеки — счет 5:7, 1:6.

Теннисистки провели на корте всего 1 час 17 минут. Во время матча Полина Кудерметова допустила 4 двойные ошибки.

Отметим, что в квалификации уроженка Казани обыграла Анастасию Гасанову, Кэти Боултер и Асю Мухаммед.

Фото: pxhere.com

Полина Кудерметова родилась в Казани 4 июня 2003 года. Она — младшая сестра известной теннисистки Вероники Кудерметовой.

Напомним, Вероника Кудерметова не смогла сыграть в полуфинале турнира в австралийской Аделаиде из‑за травмы левого бедра. Она должна была встретиться с Белиндой Бенчич из Швейцарии в матче за выход в финал.

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан

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