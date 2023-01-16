МИД: страны ЕС стали предъявлять невыполнимые требования к российским туристам
Государства Европейского союза свели оформление многократных виз для граждан России к минимуму, ряд стран теперь выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
— <...> требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз, — сказал он в интервью ТАСС.
Такие страны, по словам Иванова, не отказывают россиянам формально, но выдвигают заведомо невыполнимые условия.
Сейчас гражданам из России запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.
Тем временем почти все граждане Венгрии, принявшие участие в национальных консультациях, высказались за отмену санкций Евросоюза против России. Как подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, результаты национальных консультаций не оставляют сомнений в том, что граждане решительно отвергают санкции Евросоюза против России.
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