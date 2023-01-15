Президент Украины ввел санкции в отношении 198 российских деятелей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Среди лиц, попавших под санкции: актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, журналист Семен Пегов, музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин и другие.

Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Фото: wikipedia.org / President Of Ukraine

Напомним, в октябре Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о санкциях против 11 физлиц из Татарстана и более 40 республиканских предприятий.

Санкции сроком на 10 лет ввели против гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина. Пятилетние ограничительные меры ввели против заместителя директора ООО «Электротранспорт» Вячеслава Мигунова, экс-депутата Госдумы от Татарстана Бориса Менделевича и других.

Ограничительные меры сроком на 10 лет ввели против: КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, судостроительной корпорации «Ак Барс», АО «Радиоприбор», АО «Рычаг», альметьевского завода «Радиоприбор», Казанского приборостроительного конструкторского бюро, холдинговой компании «Ак Барс», аэропорта «Бегишево», «Челныводоканала», лизинговой компании КАМАЗ, проектно-строительной компании «Авиастрой».

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Максим Кокунин