В Yeti Airlines опровергли информацию о выживших на борту упавшего в Непале самолета

Фото: скриншот видео очевидца

Представитель Yeti Airlines заявил, что все 72 человека, находившиеся в самолете, упавшем в Непале, погибли. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из 72 человек 68 являлись пассажирами, а еще четверо — членами экипажа. Комментируя информацию о том, что ранее были обнаружены двое выживших в этой авиакатастрофе, он ответил: «Это неправда».

Представитель перевозчика добавил, что опознание тел погибших начнется 16 января. Сейчас спасатели продолжают доставать тела из-под обломков и доставлять их в больницы Покхары.

Фото: скриншот видео очевидцев

Напомним, ранее сообщалось, что два человека, находившиеся в самолете, который упал сегодня в Непале, остались живы. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 упал между старым и новым аэропортом города Покхары. Самолет, принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Российское посольство также заявило, что в самолете было четверо россиян.

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Максим Кокунин