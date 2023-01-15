Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Непале самолета погибли, среди них были четверо россиян

Фото: скриншот видео очевидца

Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Непале самолета погибли. Среди них были и четверо россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на индийский телеканал News18.

Уточняется, что турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 разбился между старым и новым аэропортом города Покхары. Самолет, принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Информацию о том, что на бору находились граждане России, подтвердили в посольстве.

Ранее сообщалось, что самолет разбился на взлетно-посадочной полосе. В настоящее время аэропорт закрыт, так как спецслужбы ведут спасательные работы. Причины крушения выясняются.



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Максим Кокунин