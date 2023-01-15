На месте авиакатастрофы в Непале нашли двух выживших человек

Фото: скриншот видео очевидцев

Два человека, находившиеся в самолете, который упал сегодня в Непале, остались живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном аэропорту в Покхаре, рядом с которым и произошла авиакатастрофа.

Уточняется, что они являются гражданами Непала и в настоящее время находятся в больнице. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 упал между старым и новым аэропортом города Покхары. Самолет, принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Российское посольство также заявило, что в самолете было четверо россиян.

Ранее сообщалось, что самолет разбился на взлетно-посадочной полосе. В настоящее время аэропорт закрыт, так как спецслужбы ведут спасательные работы. Причины крушения выясняются.



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Максим Кокунин