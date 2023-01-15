В Белгородской области при детонации боеприпасов пострадали 10 военных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области произошла детонация боеприпасов и пожар. Об этом сообщает ТАСС в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадали 10 военнослужащих. Также были эвакуированы 15 жителей из соседних с ДК домов.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в начале этого месяца губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что часовой на военном объекте в регионе ранил мужчину, который не остановился на предупреждение.

— Мужчина не остановился на предупреждение часового. В точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны России, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным, — говорилось в сообщении.



С 1 января 2023 года введен особый режим въезда на территорию Луганской Народной Республики и выезда с нее в Белгородской области.



— Особый режим въезда-выезда будет введен в автомобильных пунктах пропуска через административную границу Валуйки, Ровеньки, — уточняется в сообщении регионального правительства.



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Максим Кокунин