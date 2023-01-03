Под Белгородом часовой на военном объекте ранил мужчину, не остановившегося после предупреждения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что часовой на военном объекте в регионе ранил мужчину, который не остановился на предупреждение.

— Мужчина не остановился на предупреждение часового. В точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны России, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным, — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, местный житель Борисовского района не остановился на предупреждение часового, после чего получил огнестрельное ранение в ногу.

— Мужчина доставлен в ближайшую больницу, Грайворонскую ЦРБ, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается, — добавил Гладков.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, с 1 января 2023 года введен особый режим въезда на территорию Луганской Народной Республики и выезда с нее в Белгородской области.



— Особый режим въезда-выезда будет введен в автомобильных пунктах пропуска через административную границу Валуйки, Ровеньки, — уточняется в сообщении регионального правительства.

Так, для граждан России для пропуска при себе необходимо иметь дипломатический или служебный паспорта, загранпаспорт, паспорт гражданина России, свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста), свидетельство о возвращении в Россию (только для въезда на территорию Белгородской области).

Для лиц, имеющих документы ЛНР, ДНР до вступления в гражданство России — паспорт гражданина ДНР, паспортный документ, удостоверяющий личность физлица, проживающего на территории ЛНР, свидетельство о рождении.

Для иностранных же граждан и лиц без гражданства — действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые Российской Федерацией в этом качестве, и виза, если иное не предусмотрено международным договором России или указами президента РФ, аналогично въезду указанной категории граждан в Российской Федерации.

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Максим Кокунин