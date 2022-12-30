На границе ЛНР и Белгородской области с 1 января вводится особый режим въезда-выезда

С 1 января 2023 года вводится особый режим въезда на территорию Луганской Народной Республики и выезда с нее в Белгородской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.



— Особый режим въезда-выезда будет введен в автомобильных пунктах пропуска через административную границу Валуйки, Ровеньки, — уточняется в сообщении.

Так, для граждан России для пропуска при себе необходимо иметь дипломатический или служебный паспорта, загранпаспорт, паспорт гражданина России, свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста), свидетельство о возвращении в Россию (только для въезда на территорию Белгородской области).

Для лиц, имеющих документы ЛНР, ДНР до вступления в гражданство России — паспорт гражданина ДНР, паспортный документ, удостоверяющий личность физлица, проживающего на территории ЛНР, свидетельство о рождении.

Для иностранных же граждан и лиц без гражданства — действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые Российской Федерацией в этом качестве, и виза, если иное не предусмотрено международным договором России или указами президента РФ, аналогично въезду указанной категории граждан в Российской Федерации.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России в начале октября. Договоры с главами четырех регионов подписали 30 сентября. Документы в течение нескольких следующих дней одобрил Конституционный суд России, они поступили в парламент, где были ратифицированы. Госдума и Совфед рассмотрели федеральные конституционные законы о принятии Россией четырех регионов. Позже документы утвердил президент.



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Илина Хакимова