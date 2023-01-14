«КОС-Синтез» и «Восток» сыграли вничью

Фото: «КОС-Синтез»

«КОС-Синтез» сыграл вничью с МК СШОР «Восток». Счет игры 9:9 (3:2, 2:2, 3:3, 1:2).



Мячи за КОС-СИНТЕЗ забросили: Латыпов (3), Одинцов (1), Махиянов (2), Лазарев (2), Зиннуров (1).

Счет в матче открыли хозяева, но пенальти точно пробил Адель Латыпов, он вывел команду вперед — 2:1. Удержать преимущество не смогли, ушли на перерыв при счете 2:3.

Во втором игровом отрезке команды обменялись двумя голами, оставив москвичам небольшую фору: 4-5 по итогам первой половины.

Важные голы за «КОС-Синтез» в третьей четверти провели Аскар Махиянов, Эмиль Зиннуров и Адель Латыпов, — для последнего это был уже третий точный бросок в этом матче. Соперник не отставал. Разница в счете сохранилась неизменной — 7:8.

В начале заключительной 8-минутки Николай Лазарев броском со второй линии неудобного края в левую девятку сравнял шансы, впервые за почти два периода, однако удержать равенство не удалось. За 24 секунды до конца встречи он отличился уже с лишнего, установив итоговый счет поединка, ничья 9:9.

Ватерполисты команды «КОС-Синтез-УОР» обыграли подмосковный «Штурм-2002» после поражения накануне. Сегодняшняя игра завершилась счетом 10:9 (2:1, 4:4, 1:2, 3:2).

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Маргарита Головатенко