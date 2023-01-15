Алкогольные напитки способствуют развитию более чем 200 болезней и травм

Приблизительно 13,5% смертей среди людей в возрасте от 20 до 39 лет так или иначе связаны с употреблением алкоголя, считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.



— Употребление алкоголя приводит к смерти и инвалидности на относительно раннем этапе жизни, — цитирует ее слова ТАСС.

Эксперт подчеркнула, что, согласно данным исследований, высшие точки общей смертности соответствует пикам потребления алкогольных напитков — а это, в свою очередь, говорит о внушительном значении употребления алкоголя в показателях смертности населения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Драпкина также рассказала, что алкоголь способствует развитию более чем 200 болезней и травм. В особенности употребление спиртных напитков увеличивает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения, а также приводит к росту насилия, травматизма и дорожно-транспортных происшествий.

Любая доза алкоголя наносит вред организму. Лучшим решением станет отказ от спиртного в праздники. Однако если пить все же предстоит, стоит придерживаться некоторых правил. После каждого бокала или рюмки стоит выпивать столько же воды. Так организм предохраняется от обезвоживания. Кроме того, необходимо закусывать, а за несколько часов до употребления алкоголя желательно сытно поесть.

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Илина Хакимова