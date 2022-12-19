Нарколог дал советы о том, как с меньшим вредом пить на каникулах

Любая доза алкоголя наносит вред организму. Лучшим решением станет отказ от спиртного в новогодние праздники. Однако если пить все же предстоит, стоит придерживаться некоторых правил. Об этом «Вестям Подмосковья» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава региона Виталий Холдин.

После каждого бокала или рюмки стоит выпивать столько же воды. Так организм предохраняется от обезвоживания. Кроме того, необходимо закусывать, а за несколько часов до употребления алкоголя желательно сытно поесть.

От напитков с пузырьками лучше отказаться, добавил нарколог. Углекислый газ способствует быстрому проникновению алкоголя в кровь.

В рейтинге по отсутствию вредных привычек среди регионов России за 2021 год Татарстан занял 31-е место. Таким образом, республика обогнала столицу. Москва заняла 51-е место в списке. Санкт-Петербург же расположился на 25-м.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева