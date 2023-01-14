«Ак Барс» проиграл «Сибири» в матче КХЛ и прервал пятиматчевую победную серию
«Ак Барс» проиграл «Сибири» в матче КХЛ и прервал пятиматчевую победную серию. Счет игры — 3:4.
Казанская команда (60 очков, 50 матчей) занимает шестое место в таблице Востока. «Сибирь» (64 очка, 51 матч) поднялась на вторую строчку.
11 января «Ак Барс» обыграл «Авангард», матч в рамках регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в Омске со счетом 1:2 в пользу казанского клуба.
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