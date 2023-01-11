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«Ак Барс» обыграл «Авангард»

19:01, 11.01.2023
«Ак Барс» обыграл «Авангард»
Фото: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» обыграл «Авангард», матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в Омске со счетом 1:2 в пользу казанского клуба.

Счет открыл Дмитрий Воронков с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. На четвертой минуте первого периода восстановил равенство Арсений Грицюк с передач Сергея Толчинского и Ивана Телегина.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В третьем периоде вторую шайбу гостей в матче забросил Илья Сафонов.

Фото: ХК «Ак Барс»

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Сибирью» 14 января.

9 января «Ак Барс» обыграл ХК «Сибирь» по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч проходил в Новосибирске и закончился победой казанцев со счетом 3:2.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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