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В посольстве России прокомментировали отправку британских танков на Украину

19:09, 14.01.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В посольстве России прокомментировали отправку британских танков на Украину
Фото: pixabay.com

Отправка Британией танков Challenger 2 Киеву не приблизит окончания боевых действий, но будет способствовать их ужесточению и новым жертвам, указали в посольстве РФ в Лондоне.

— Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения, — сказано в комментарии посольства, который приводит «РИА Новости».

В посольстве подчеркнули, что такое решение «отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации»:

— Таким образом, налицо очередное свидетельство пренебрежения британскими властями жизнями простых украинцев, а также все более явной вовлеченности Лондона в конфликт.

Сегодня премьер Британии Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2, а еще дополнительные артиллерийские системы.

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Маргарита Головатенко
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