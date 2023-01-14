В посольстве России прокомментировали отправку британских танков на Украину

Отправка Британией танков Challenger 2 Киеву не приблизит окончания боевых действий, но будет способствовать их ужесточению и новым жертвам, указали в посольстве РФ в Лондоне.



— Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения, — сказано в комментарии посольства, который приводит «РИА Новости».

В посольстве подчеркнули, что такое решение «отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации»:

— Таким образом, налицо очередное свидетельство пренебрежения британскими властями жизнями простых украинцев, а также все более явной вовлеченности Лондона в конфликт.

Сегодня премьер Британии Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2, а еще дополнительные артиллерийские системы.



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Маргарита Головатенко