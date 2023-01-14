Новости спорта

19:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Рустамжон Ашурматов стал игроком «Рубина»

18:25, 14.01.2023
Рустамжон Ашурматов стал игроком «Рубина»
Фото: ФК "Рубин"

26-летний узбекский центральный защитник Рустамжон Ашурматов вошел в состав казанского «Рубина», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок подписал контракт сроком на 3,5 года и будет выступать под №5.

Сегодня «Рубин» объявил расписание матчей на зимних сборах. Всего запланировано четыре этапа подготовки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также