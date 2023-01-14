Рустамжон Ашурматов стал игроком «Рубина»
26-летний узбекский центральный защитник Рустамжон Ашурматов вошел в состав казанского «Рубина», об этом сообщает пресс-служба клуба.
Игрок подписал контракт сроком на 3,5 года и будет выступать под №5.
Сегодня «Рубин» объявил расписание матчей на зимних сборах. Всего запланировано четыре этапа подготовки.
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Маргарита ГоловатенкоСпортФутбол Татарстан
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