В Казани за сутки произошло более 200 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани в пятницу, 13 января, случились 209 ДТП, обошлось без пострадавших, сообщили в Госавтоинспекции Казани.



В состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей, еще у трех водителей не было прав на управление транспортом.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили шесть граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Елабужском районе Татарстана вчера произошло ДТП на встречной полосе движения. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость и наехал на лося, выбежавшего на проезжую часть. После этого он выехал на встречку, где столкнулся с Lada. В результате 33-летнего пассажира автомобиля ВАЗ доставили в больницу.

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Маргарита Головатенко