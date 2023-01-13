В Елабужском районе Татарстана водитель наехал на лося и попал в ДТП на встречке

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Елабужском районе Татарстана в 7.00 произошло ДТП на встречной полосе движения, сообщает ГИБДД по республике.



По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость и наехал на лося, выбежавшего на проезжую часть. После этого он выехал на встречку, где столкнулся с Lada. В результате 33-летнего пассажира автомобиля ВАЗ доставили в больницу.

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными: выбирать безопасную скорость, особенно в местах, где установлены дорожные знаки, предупреждающие о появлении диких животных. Необходимо учитывать погодные условия и состояние проезжей части.

Фото: ГИБДД по Татарстану

За минувшие сутки в Казани произошло 184 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали четыре человека.



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Маргарита Головатенко